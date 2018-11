9 citate amuzante ale actorului Ben Stiller care pot scoate pe oricine dintr-o pasa proasta

Nascut pe 30 noiembrie 1965, in New York, Benjamin Edward Meara "Ben" Stiller este actor, regizor producator si scenarist, cunoscut pentru rolurile interpretate in filme precum ”Viata secreta a lui Walter Mitty/ The Secret Life of Walter Mitty”, ”Zoolander”, ”Mary cea cu vino-ncoa'/ There's Something About Mary”, trilogia ”Un socru de cosmar/ Meet the Parents”, ”Furtuna tropicala/ Tropic Thunder”, seria de animatie ”Madagascar” si trilogia ”O noapte la muzeu/ Night at the Museum”. De-a lungul timpului am observat cu totii ca este amuzant, avand o capacitate fantastica de a-i binedispune pe ceilalti, chiar si atunci cand acestia sunt indispusi. Pentru ca vineri implineste 53 de ani, ne-am gandit sa va impartasim cateva dintre cele mai haioase citate ale sale.