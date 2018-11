10+ schimbari de look si aparitii ale actritei Jennifer Lawrence din ultimii zece ani care au atras atentia tuturor

De-a lungul timpului frumoasa actrita Jennifer Lawrence a avut grija sa ne uimeasca cu cele mai neasteptate aparitii, dar si schimbari de look. Chiar daca ne-a demonstrat ca blondul este culoarea sa preferata, ea a mizat pe varietate in ultimii zece ani. Si-a schimbat destul de des culoarea parului, a avut parul lung, apoi scurt si mediu, abordand diverse coafuri si stiluri. De aceea, ne-am gandit ca nu ar fi de prisos sa trecem in revista cateva dintre cele mai spectaculoase schimbari in materie de hairstyle.