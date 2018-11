Ii indragim si ii urmarim de atat de mult timp, incat ne-ar putea deruta faptul ca i-am vazut in atatea ipostaze, ba interpretand personaje pozitive in unele productii, ba negative in altele; ba ii admiram alaturi de un personaj, ba alaturi de altul; astfel incat se poate dovedi foarte greu sa iti dai seama cine este de fapt cu cine. Adesea, pe micul ecran observam ca personajele au o chimie atat de puternica incat ne imaginam ca ei ar putea fi impreuna chiar si in realitate. Asteptarile ne-ar putea fi inselate, caci, dupa cum spune o vorba celebra viata bate filmul, in realitate, formandu-se cupluri la care nici nu te gandeai. Desigur, exista si cazuri in care personajele sunt impreuna si in viata reala. Oricum ar fi, pentru a elimina orice dubiu, iti prezentam cateva cupluri de actori din telenovele care impart bune si rele in realitate:Sursa foto: Tinseltown / Shutterstock.com