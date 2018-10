Cel mai laudat film al momentului: 10+ detalii pe care nu le stiai despre "A Star Is Born"

''A Star is Born'' este cel de-al patrulea remake al filmului original din 1937. In 1954, rolul principal a fost interpretat de Judy Garland, iar în 1976, de Barbra Streisand. Filmul spune povestea muzicianului de country Jackson Maine, interpretat de Bradley Cooper, care se indragosteste de o tanara cantareata, Ally, jucata de Lady Gaga. In timp ce Jackson se lupta cu dependenta de substante si cu probleme de sanatate, Ally se lanseaza in cariera de cantareata.



Pelicula constituie atat debutul regizoral al lui Bradley Cooper, precum si primul film in care actorul isi demonstreaza abilitatile vocale, talentul de compozitor si de muzician. In ceea ce o priveste pe Lady Gaga, cunoscuta pentru hituri precum ''Poker Face'' sau ''Born This Way'', artista a debutat in televiziune cu un rol in ''American Horror Story: Hotel'' pentru care a obtinut un Glob de Aur in 2016, insa acesta este primul sau rol principal.



Numarandu-se printre cele mai asteptate filme ale momentului, acesta a fost un adevarat succes pe toate planurile, coloana sonora a productiei dominand topul britanic. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva detalii din spatele povestii care i-a adus impreuna pe Bradley Cooper si Lady Gaga.