Winona Ryder este o actrita americana care a cunoscut celebritatea la o varsta frageda, in anii 1990, datorita rolurilor interpretate in filme precum ”Scoala tinerilor asasini/ Heathers”, ”Viata de stafie/ Beetlejuice”, ”Sirene/ Mermaids”, ”Edward Maini-de-foarfece/ Edward Scissorhands” si ”Dracula”. Dupa o serie de roluri in alte pelicule importante, precum ”The House of the Spirits/ Casa spiritelor”, ”Varsta inocentei/ The Age of Innocence”, ”Fiicele doctorului March/ Little Women” si ”Alien: Renasterea/ Alien: Resurrection”, ea a impresionat inca o data cu rolul din pelicula ”Tinerete furata/ Girl, Interrupted” si cu cel interpretat in lungmetrajul ”Lebada neagra/ Black Swan”.Cu toate acestea, la inceputul carierei, in timpul unei auditii, un agent i-a spus:Totusi, Winona Ryder nu s-a lasat afectata de cele auzite, urmandu-di visul si devenind astazi un exemplu demn de urmat de catre noi toti. Pentru ca luni implineste varsta de 47 de ani, ne-am gandit ca merita sa amintim cateva dintre lectiile pe care aceasta actrita ni le-a transmis de-a lungul timpului.