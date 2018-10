Eminem, al carui nume real este Marshall Bruce Mathers III, a lansat de-a lungul carierei sale noua albume de studio, care s-au vandut in peste 115 de milioane de exemplare in toata lumea. Artistul american a fost recompensat cu numeroase premii importante, inclusiv 15 premii Grammy si un premiu Oscar. Dupa ce si-a facut debutul in actorie, in 2002, cu rolul din "8 Mile", pentru care a fost laudat de criticii de specialitate, Eminem a preferat sa se concentreze asupra carierei sale de muzician. Albumul "Recovery" a fost discul cu cele mai mari vanzari din Statele Unite ale Americii in anul 2010. Cel mai recent album se intituleaza "Kamikaze", acesta clasandu-se pe primul loc in topul vanzarilor din Marea Britanie. Astfel, rapperul american a reusit sa depaseasca un record istoric, pe care il impartea pana la momentul respectiv cu grupul ABBA si trupa Led Zeppelin, care au avut cele mai multe albume consecutive ce au ajuns pe primul loc in clasamentul britanic.Pentru ca implineste pe 17 octombrie varsta de 46 de ani ne-am gandit sa va impartasim cateva lucruri mai putin cunoscute despre Eminem.