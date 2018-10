Matt Damon, castigator al premiului Oscar pentru cel mai bun scenariu, pentru filmul "Good Will Hunting", implineste luni 48 de ani, motiv pentru care ne-am gandit sa va impartasim cateva dintre cele mai interesante lucruri mai putin cunoscute despre actorul american.Francizele cinematografice "Ocean's" si "Jason Bourne" i-au adus actorului Matt Damon statutul de star la Hollywood si, totodata, numeroase colaborari cu regizori si actori de succes. Astfel, el a jucat, printre altele, in "Cartita", regizat de Martin Scorsese, "Agentia secreta", de Robert de Niro si "Syriana", de Stephen Gaghan. El apare si pe afisul filmului "Informatorul!/ The Informant!", regizat de Steven Soderbergh, in drama "Invictus", regizata de Clint Eastwood, dar si in "Fratii Grimm", de Terry Gilliam, lansat in 2005. De asemenea, Matt Damon a jucat alaturi de Jodie Foster in superproductia hollywoodiana "Elysium" si alaturi de Jessica Chastain in "Martianul".Pentru a celebra ziua sa de nastere, iata lucrurile pe care nu le stiai despre cel supranumit "baiatul de aur" al Hollywood-ului.