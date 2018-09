10 citate pline de inteles ale unor personaje masculine din filme cunoscute

De-a lungul timpului, am remarcat in filme personaje puternice si convingatoare, care au reusit oarecum sa trezeasca in noi o emotie, care ne-au inspirat sa facem o schimbare, care ne-au marcat intr-un fel sau altul. Pentru ca, de multe ori, impactul este de moment si pe masura ce zilele trec si apar alte filme uitam, ne-am gandit ca nu ar fi rau ca anumite vorbe sa ramana scrise pentru a ni se intipari in minte, astfel incat sa ne motiveze in continuare. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva citate pline de inteles care apartin unor personaje masculine din filme cunoscute.