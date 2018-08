9 lucruri pe care nu le stiai despre actorul Chris Pine. De ce ii este frica si ce fetis are

Chris Pine, nascut pe 26 august 1980, este un actor american de film si televiziune. Dupa ce a jucat in cateva seriale TV cunoscute, precum "Spitalul de urgenta/ ER" si "CSI: Miami", el a devenit cunoscut cu rolul James T. Kirk din filmul SF din 2009 "Star Trek: Un nou inceput" si din continuarea acestuia, "Star Trek In intuneric 3D" (2013). Chris Pine a jucat in peste 20 lungmetraje si s-a remarcat in pelicule precum "Printesa indaratnica 2 - Nunta" (2004), "In cautarea norocului" (2006), "Asii din maneca" (2007), "De neoprit" (2010), "Sa fie razboi!" (2012), "Cinci eroi de legenda" (2012), "Jack Ryan: Agentul din umbra" (2014), "Wonder Woman" (2017), "A Wrinkle in Time" (2018), etc. De curand, Netflix a anuntat ca actorul va avea rol principal in "Outlaw King".



Pentru ca duminica implineste frumoasa varsta de 38 de ani, ne-am gandit sa va impartasim cateva dintre cele mai interesante lucruri pe care putini le stiu despre cunoscutul actor, cu mentiunea ca la "capitolul fetisuri", sensul este cel de "idee, principiu, care constituie obiectul unei adoratii oarbe, nejustificate".