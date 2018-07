Naturaletea, mereu in tendinte! Cum arata cele mai apreciate 20 actrite de telenovele fara machiaj

Da, naturaletea a fost, este si va ramane mereu la moda. Asa ca persoanele care mizeaza pe simplitate nu pot da niciodata gres. Este si cazul acestor actrite de telenovele, care au demonstrat ca nu au de ce sa se ascunda in spatele unei "masti a perfectiunii", asa ca au renuntat la "mirajul machiajului" in favoarea unui look fresh. Sa vedem cum arata.