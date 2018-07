In ultimii ani, Meryl Streep a interpretat numeroase femei celebre pe marele ecran, precum fostul premier britanic Margaret Thatcher in "Doamna de fier/ The Iron Lady", maestrul bucatar Julia Child in "Julie si Julia/ Julie & Julia" sau sporana fara voce Florence Foster Jenkins. De asemenea, presa americana afirma ca personajul Miranda Priestley pe care Meryl Streep l-a jucat in "Diavolul se imbraca de la Prada/ The Devil Wears Prada" este inspirat din celebra Anna Wintour, redactorul-sef al prestigioasei reviste americane Vogue.Meryl Streep a castigat in 2012 premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, pentru interpretarea fostului premier britanic Margaret Thatcher. Acesta a fost cel de-al treilea Oscar castigat de actrita, dupa cele care i-au recompensat prestatiile din "Kramer contra Kramer" si "Alegerea Sophiei". Meryl Streep are, in total, 21 nominalizari la Oscar, cea mai recenta dintre ele primind-o in 2018, pentru evolutia sa din filmul "The Post". Cu filme precum "Vanatorul de cerbi", "Podurile din Madison County" si "Julie si Julia", Meryl Streep este o adevarata legenda a cinematografiei mondiale.Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva lectii de viata oferite de vedeta in varsta de 69 de ani.