Jessica Biel, in varsta de 36 de ani, este o actrita americana care a aparut intr-o serie de filme hollywoodiene, dupa ce s-a facut cunoscuta in serialul de televiziune "Al saptelea cer". In ultimii ani, ea a atras atentia publicului mai ales prin relatia sa cu cantaretul Justin Timberlake, cu care s-a casatorit in anul 2012, intr-o ceremonie restransa, care a avut loc in Borgo Egnazia, in sudul Italiei.De curand, frumoasa actrita a dezvaluit pentru revista People care este secretul unei casnicii sanatoase si de durata. Nu, nu este despre cine stie ce "reteta" care sa iti garanteze succesul, ci este vorba de un "principiu" cat se poate de simplu: "comunicare, comunicare, comunicare", a marturisit vedeta., a mai mentionat ea, potrivit glamour.ro Pe langa comunicare, se pare totusi ca Jessica Biel are multe de oferit, motiv pentru care Justin nu are nicio sansa se plictiseasca alaturi de ea. Iata cateva imagini care te vor convinge de acest lucru.