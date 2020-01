Incendiile de vegetatie din Australia au mistuit peste 8 milioane de hectare la nivel national - o suprafata similara cu cea a Austriei - au provocat decesul a 25 de persoane, au distrus mii de cladiri si au lasat unele localitati fara energie electrica si acoperire de telefonie mobila. Dar oamenii, casele si tehnologia nu au fost singurele afectate, ci si animalele. Aproximativ un miliard dintre acestea au murit in urma incendiilor devastatoare, potrivit The New York Times . Pentru a trage un semnal de alarma asupra intamplarilor nefavorabile, mai multi make-up artisti, de peste tot din lume, au creeat machiaje specifice si le-au postat pe Instagram. Aproape toti au pus link-uri si spre site-urile unde oamenii pot face donatii. Iata cateva astfel de postari.