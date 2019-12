Fie ca este vorba despre constructia celui mai mare labirint din zapada sau de rezolvarea cubului Rubik cu ochii inchisi, unele dintre tentativele de stabilire a unui record mondial Guinness necesita o planificare minutioasa si, in functie de natura recordului, de o echipa formata din numerosi participanti, scrie insider.com care a alcatuit o lista cu cele mai inedite de recorduri stabilite in 2019.Potrivit Agerpres , alte recorduri mondiale insa rezulta din performante remarcabile, precum cea gimnastei Simone Biles, care a scris istorie cu saltul ei triplu-dublu in proba la sol, sau momentul amuzant cand fotografia unui ou a doborat recordul de aprecieri pe Instagram, devansand in popularitate o fotografie de pe contul lui Kylie Jenner.