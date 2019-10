Un zgarie-nor este o cladire foarte inalta, ce poate fi folosita pana la cele mai inalte etaje. Nu s-a formulat o definitie amanuntita in legatura cu ce ar presupune o astfel de constructie, insa, in general zgarie-nor se considera o cladire mai inalta de 150 metri, si anume una cu cel putin 30 de etaje. Pentru ca in lume exista destul de multi zgarie-nori cunoscuti, in cele ce urmeaza te invitam sa treci printr-un test de localizare, cu ajutorul imaginilor, astfel incat sa reusesti sa identifici orasele si numele zgarie-norilor prezentati.