Cand spui Italia, gandul iti zboara la paste, pizza si tiramisu; cand rostesti Franta te gandesti la branzeturi si faimoasele croissante; cand mentionezi Turcia iti vin in minte preparate precum pide, kebab sau baclavale, iar lista ar putea continua. Intr-o vacanta conteaza mult pentru turisti sa aiba si ce sa consume, sa isi incante simturile cu delicii pe care nu le gasesc in tara de origine. Astfel, in cele ce urmeaza ne-am gandit sa intocmim, cu ajutorul celor de la mostluxuriouslist.com , un top al tarilor cu cele mai bune mancaruri din lume, in functie de preferintele turistilor.