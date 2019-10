Cu greu ne putem imagina copilaria fara productiile Disney, celebrele desene animale care ne starnesc o nostalgie de nedescris si ne proiecteaza, pentru scurt timp, in trecut. Cenusareasa, Alladin, Mickey Mouse, Pinocchio sunt doar cateva dintre personajele care ne-au bucurat cei mai frumosi ani din viata si in lumea carora am visat sa fim macar pentru o zi. Insa, contrar a ceea ce credeam in copilarie, aceste personaje au multe imperfectiuni, iar povestile construite in jurul lor la fel. Iata cateva detalii la care nu te-ai fi gandit:



