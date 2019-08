Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit cele mai spectaculoase trasee pentru calatorii pasionati de drumetii (montane sau nu). Romanii care vor sa se mai bucure de inca o experienta greu de uitat inainte ca vacanta sa se termine (daca nu obisnuiesc sa stea pe un sezlong in concediu) pot sa isi faca planuri interesante. Dintre participantii la studiul momondo din acest an, 38% au afirmat ca vor avea cel putin o vacanta in care includ drumetii iar 20% au spus ca in 2019 vor pleca cu rucsacul in spate si se vor bucura de ce intalnesc. Daca traseele din muntii din Romania au devenit deja foarte cunoscute, calatorii experimentati se pot inspira din aceste recomandari pentru a-si incarca bateriile pe deplin.