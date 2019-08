Cele 7 minuni ale lumii moderne constituie o lista cu monumente arhitecturale ce au fost alese, in anul 1999, dupa o actiune organizata de NewSevenWonders Foundation, in vederea unei replici moderne a celor "Sapte minuni ale lumii antice". Initiativa a pornit de la filosoful, producatorul de filme si fostul aviator de origine canadiana Bernard Weber Jr., in colaborare cu intreprinderea de marketing Deureka, remarcandu-se totodata si implicarea UNESCO.Cum s-au ales doar sapte monumente dintr-o lista atat de lunga? In primul rand s-au exclus monumente ale naturii sau constructii utilitare, fiind vizate edificii sau monumente inca existente, care sa fie destul de bine conservate, opere ale mainii omenesti cu valoare estetica, realizate inainte de 2000.Apoi, pana la data de 1 ianuarie 2006, NewSevenWondersFoundation s-a anuntat selectia a 21 de monumente ramase in competitie, urmand ca in ultima faza lista sa fie supusa unui vot la nivel mondial. Votul s-a putut face prin internet, telefon sau SMS, participand aproximativ 100 milioane de persoane. In luna iulie a anului 2007 s-au anuntat rezultatele, in timpul unui spectacol televizat, ce s-a desfasurat in Portugalia, la Lisabona. Astfel, s-a ajuns la cele sapte minuni ale lumii moderne, care ar merita sa fie vizitate cel putin o data in viata.Insa, ar mai fi de amintit si despre cele sapte minuni ale lumii antice, lista continand sapte edificii din Antichitate, dupa cum urmeaza: Marea Piramida din Gizeh (Egipt), Gradinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeitei Artemis din Efes (Turcia), Statuia lui Zeus din Olympia (Grecia), Mausoleul din Halicarnas (Turcia), Colosul din Rhodos (Grecia) si Farul din Alexandria (Egipt).Din pacate, dintre cele sapte anterior mentionate mai poate fi vizitata doar Marea Piramida din Gizeh, celelalte fiind distruse in urma razboaielor sau cataclismelor naturale. Daca totusi te pasioneaza si ai vrea neaparat sa ajungi intr-un loc declarat “minune a lumii” poti incerca, chiar daca este posbil sa ai destul de drum de parcurs, sa ajungi in locatiile in care se regasesc cele sapte minuni ale lumii moderne . Iata care ar fi acestea: