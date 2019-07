Viena se numara printre cele mai iubite si vizitate capitale europene de catre romani. Nici nu este de mirare, pentru ca este de-a dreptul fermecatoare. In plus, oamenii isi doresc sa ajunga in orasul care s-a clasat pe prima pozitie in topul oraselor care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume . Pentru ca biletele de avion catre aceasta destinatie nu sunt tocmai cele mai ieftine, ar fi bine sa reusesti sa economisesti de undeva. Si pentru a nu taia din banii alocati pentru mancare, iti prezentam cateva lucruri pe care le-ai putea face gratuit in capitala Austriei: