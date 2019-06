In momentul in care te gandesti sa adopti sau sa cumperi un caine sunt multe lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul. Nu trebuie sa te gandesti mai mult la ce ti se potriveste tie, ci la ce poti sa-i oferi lui, in functie de programul tau, disponibilitatea si spatiul in care locuiesti. De asemenea, foarte important este si modul in care te vei deplasa atunci cand ai un caine, iar urmatoarele trucuri iti vor fi de folos:



