Vacanta de vara vine la pachet cu aglomeratia, de cele mai multe ori, mai ales pentru ca toti isi doresc sa fuga din calea caldurii din orase si sa se refugieze in locuri mai racoroase, montane sau in briza marii. Doar ca bateriile nu se incarca la fel de eficient daca aglomeratia urbana doar se relocheaza intr-un alt peisaj. Momondo.ro a gasit cele mai atragatoare plaje mai putin cunoscute de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta de vara in Europa. Fie ca sunt mai greu accesibile sau doar nu sunt promovate suficient, locurile selectate obisnuiesc sa promita spatiu in jurul calatorilor, in apa si pe malul ei.