Meghan Markle si Printul Harry au devenit parintii unui baietel pe data de 6 mai 2019. Numele lui este Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Proaspetii parinti au asteptat doua zile pana a-l prezenta lumii, in comparatie cu Kate Middleton si Printul William, care si-au prezentat copiii la cateva ore de la nastere si au facut fotografii in afara spitalului, scrie Insider . Aceasta nu este singura diferenta semnificativa dintre nasterile regale, iar in galeria alaturata puteti gasi si altele: