Frantuzoaicele sunt mereu in pas cu moda, iar asta pare ca le "vine" natural. Insa, acest lucru se intampla doar pentru ca au un anumit set de reguli si obiceiuri dupa care "traiesc" atunci cand vine vorba de fashion, noteaza Chasingfoxes . Si chiar nu sunt greu de respectat. Daca vrei o schimbare in stilul tau vestimentar pentru a arata impecabil, poate ar trebui sa iei in calcul aceste trucuri "intens" folosite de catre femeile din Franta.