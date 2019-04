Poluare, poluare si iarasi poluare, auzim tot mai des statistici de tipul " poluarea atmosferica ucide mai multi oameni decat fumatul " sau "poluarea, asociata cu un risc mai mare de dementa" sau "un caz de diabet din sapte este provocat de poluare" sau "7 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza expunerii la aer poluat" sau "poluarea rutiera provoaca 4 milioane de cazuri de astm la copii in fiecare an". Da, este ingrijorator, insa, din fericire se cauta solutii pentru salvarea mediului. Si oricat de greu ar fi de crezut, exista zone din lume unde aerul nu este "atat de contaminat", unde oamenii pot inspira un aer mai curat. Iata care sunt orasele cel mai putin poluate din lume.