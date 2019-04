Intreaga Japonie, supranumita "Tara Soarelui Rasare", se transforma odata cu venirea primaverii. Flori de cires, wisteria, o explozie de culoare si un miros imbietor, sunt doar cateva dintre atributele din plin sezon. Nu degeaba multi isi organizeaza excursiile in Japonia tocmai in aceasta perioada, pentru a se putea bucura, pe langa obiectivele turistice, si de spectacolul oferit de natura. Iata cateva imagini care te vor face sa visezi si sa crezi ca ai pasit in alta dimensiune.



Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre japonia, tokyo, orase, imagini, Primavara, Yokohama, kyoto, Osaka

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×