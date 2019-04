Natalia Yisa este o femeie care s-a nascut la Izhevsk, Rusia, dar dragostea pentru sotul ei din Nigeria (aflata in partea de vest a Africii) a convins-o sa se mute in tara lui natala. Acum, are un blog popular in care vorbeste despre modul in care ea isi iubeste familia sa mare africana si impartaseste cu toti cei care o urmaresc, lucruri interesante pe care le experimenteaza acolo. Natalya este convinsa ca nu trebuie sa crezi stereotipuri despre ceva, inainte de a vedea cu ochii tai. Iata cateva lucruri interesante despre cultura africana, despre care, cu siguranta nu stiai, potrivit site-ului BrightSide