Pe o strada mai putin cunoscuta din Da Lat, capitala provinciei Lam Dong, se ascunde o constructie suprarealista cu arhitectura unica. Imediat dupa ce se trece de intrare, aceasta constructie care a fost incadrata in categoria celor mai ciudate din lume, lumea turistului care ii trece pragul se transforma in viziuni de o realitate suprarealista si deformata. Materialele sunt cunoscute - ciment, armatura si vopsea - dar constructia este un labirint de halucinatii si ciudatenii. Cu alte cuvinte, bine ati venit la Pensiunea Hang Nga, cunoscuta si sub numele de "Crazy House" ("Casa nebuna"). Iata cateva fotografii si informatii interesante despre locul care atrage atat de multi turisti curiosi in fiecare an.





Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Vietnam, constructii, bizar, imagini, motive, arhitectura, decor, Simbol

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×