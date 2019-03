Pisicile sunt ciudate, cu totii am observat acest lucru. Ele dorm intr-o pozitie ciudata, stau ca si cum ar fi inghetate, se plimba noaptea facandu-ne sa credem ca sunt straini care vin de pe alte planete si se poarta ca si cum nu ne-ar cunoaste. Insa, in acelasi timp, toate aceste lucruri pe care ele le fac sunt amuzante si ne binedispun in orice moment al zilei. In galeria de mai jos gasiti cateva fotografii care arata adevarata natura a pisicilor:





Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre pisici, momente, imagini amuzante

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×