Primavara este un anotimp care are multe de oferit. Explozie de culori, miresme incantatoare, soare, pe scurt are toate ingredientele care sa te binedispuna si sa te determine sa iti doresti sa ajungi cat mai curand intr-o vacanta. Odata cu venirea acestui anotimp, nu vrei sa lasi doar haina de iarna deoparte, ci si grijile care te apasa. Tanjesti dupa relaxare si ti se deschide apetitul pentru calatorii, experiente, dorinta de a descoperi cat mai multe locuri si de a strabate zone in care natura se impleteste cu arta urbana. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva orase in care ideal ar fi sa ajungi primavara.



Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Washington, orase, Sevilla, Amsterdam, Primavara, kyoto, culoare, bodrum

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×