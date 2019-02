10 motive pentru care sa iti rezervi o vacanta in Cinque Terre

Frumusetea celor "cinci pamanturi" este bine cunoscuta in toata lumea. Cine nu recunoaste faimosele case colorate de pe coasta stancoasa a Rivierei Italiene? Daca pana acum nu ai ajuns din comoditate sau din diverse alte motive in Cinque Terre, in cele ce urmeaza iti vom prezenta cateva motive care te vor determina sa iti doresti sa ajungi cat mai curand pe aceste taramuri in care vei simti ca realizezi o calatorie in timp si in care te vei bucura de "la dolce vita" in cea mai pura forma s-ar putea spune, fara pic de exagerare. De asemenea, daca pleci cu anumite asteptari, in articolul de mai jos vei gasi si cateva precizari legate de lucrurile peste care nu te-ai astepta sa dai in zona.