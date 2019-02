Tuturor ni s-a intamplat la un moment dat sa facem lucruri care nu sunt tocmai la locul lor. Si nu vorbim de ceea ce se intampla in intimitatea casei, ci de spatiile publice, unde suntem vazuti de foarte multa lume. Problema cea mai mare este ca uneori nici nu ne dam seama ca ceea ce facem ii poate incomoda pe cei din jur si chiar si pe noi insine, insa abia dupa ce am constientizat ceea ce am facut. Mai jos, regasesti cateva dintre lucrurile pe care nu ar trebui sa le mai faci niciodata cand te afli intr-un spatiu public, notate si pe Bestlifeonline