De cele mai multe ori, gandul de a pleca intr-o vacanta e conectat automat la una, maximum doua destinatii, intr-o singura tara. Cum ar arata, in schimb, o calatorie in care vizitezi doua tari? Cum ar fi sa mananci dimineata patiserie franceza, iar seara sa savurezi un pahar cu vin italian? Pentru calatorii care se intreaba cum pot vedea cat mai multe destinatii, cu cat mai putine resurse financiare si de timp, echipa din spatele motorului de cautare momondo.ro a selectat 6 posibile optiuni de vacanta in care poti vedea doua fatete ale lumii intr-o singura calatorie.