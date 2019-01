7 lucruri pe care sa nu le faci daca iesi cu un coleg de munca

Avand in vedere cat de mult timp petrecem la birou nu este de mirare ca ajungem sa ne cunoastem colegii atat de bine. Pe unii dintre ei poate chiar mai bine decat pe altii. Discutand si abordand diverse teme, descoperim ca avem mai multe puncte in comun decat ne-am fi imaginat cu cativa dintre ei. In multe cazuri se produce o apropiere si se formeaza relatii solide si trainice. Numai ca, nu ai cum sa stii de dinainte cum vor decurge lucrurile, motiv pentru care va trebui sa te gandesti foarte bine la ceea ce ai de facut inainte de a decide sa iesi cu un coleg de la locul de munca. Iata ce anume ar trebui sa ai in vedere: