Fenomenele naturale extreme au afectat in anul 2018 numeroase regiuni locuite de pe Pamant, unele localitati fiind distruse partial si chiar in totalitate de incendii, cutremure, valuri tsunami sau inundatii, care au lasat in urma numeroase victime si sinistrati. De asemenea, epidemiile provocate de boli au aparut predominant in tari afectate de razboaie sau sarace, accidente grave, migratia si alte evenimente au marcat anul ce sta sa se incheie, noteaza Agerpres . In cele ce urmeaza, va prezentam cele mai notabile astfel de fenomene extreme inregistrate pe parcursul anului.