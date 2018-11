A trecut destul de mult timp de cand nu v-am mai impartasit nimic din experientele traite pe meleaguri straine, motiv pentru care m-am gandit, desi poate destul de tarziu avand in vedere ca vremea nu mai este atat de prietenoasa, ca nu ar strica sa va relatez si cateva impresii din Croatia, tara pe care am vizitat-o dupa ce am trecut prin Muntenegru Pana la urma, poate alegerea acestei perioade, in care deja ne gandim unde sa mergem la schi sau unde sa ne petrecem sarbatorile de iarna, ne va face sa ne fie putin dor de razele soarelui, de marea care ne linisteste si de relaxarea dupa care tanjim cu totii, caci, sa fim seriosi in febra sarbatorilor nimeni nu mai reuseste sa se destinda. A inceput deja goana dupa cadouri, mersul la munte este plin de adrenalina si de emotii putermnice petrecute fie pe gheata, fie pe partie, astfel ca nu mai exista deloc timp pentru a inspira cu adevara o gura de aer care sa ne aduca liniste si sa ne introduca intr-o atmosfera de calm. In speranta ca voi putea sa va insuflu prin povestirile mele un strop de tihna, cu ajutorul unui mic exercitiu de imaginatie va voi introduce intr-o lume in care domina destinderea, unde tensiunile nu isi au locul, unde fricile si anxietatea se evapora, unde recreerea ia locul grijilor care ne apasa atat de mult, incat simtim ca respiratia ne este taiata.Cu acestea in minte, mi-am propus (desi nu stiu daca am sorti de izbanda, caci rabdarea este un factor cheie in aceasta ecuatie) sa va fac mai usoara asteptarea pana la urmatoarea vacanta de vara sau poate doar va voi da imboldul de care aveti nevoie pentru a va decide sa calatoriti spre o destinatie calda in plina iarna.