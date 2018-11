S-a mai scurs un an ca si cum am fi batut din palme, iar pregatirile de iarna incep sa dea tarcoale. Daca simti ca, de cativa ani incoace, sarbatorile de Craciun seamana intre ele, ca ai vrea sa transformi reuniunile de familie sau framantatul cozonacilor intr-o aventura ca in filme, poate ca este timpul faci ceva diferit anul acesta. Pentru a-ti da o mana de ajutor si un strop de inspiratie, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global momondo.ro a selectat sase destinatii alternative la marile orase europene si iti dezvaluie o serie de motive pentru care merita sa le calci pragul in perioada Craciunului.