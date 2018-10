Cum arata Budapesta toamna: 15+ imagini recente, surprinse in timpul unei croaziere pe Dunare

De curand, am avut ocazia de a admira Budapesta de la bordul unui vas de croaziera. Am petrecut aproximativ doua ore admirand frumoasa capitala a Ungariei la apus de soare, intr-o perioada in care toamna abia incepea sa isi intre in drepturi. Pentru ca am reusit sa surprind cateva cadre interesante, am considerat ca nu este de prisos sa le impartasesc. Asadar, in cele ce urmeaza vom expune cateva fotografii recente, realizate in timpul croazierei de vis de pe Dunare.