Conform unui articol publicat in anul 2017, in intreaga lume exista peste 2 miliarde de specii de animale. Acest lucru inseamna ca dintre toate creaturile care exista, noi cunoastem doar 1% dintre acestea sau chiar mai putin si de asemenea nu avem nicio idee despre aspectul lor. De aceea, atunci cand vedem poze cu specii necunoscute, suntem uimiti de cat de surprinzator arata cu culorile sau marcajele lor neobisnuite. Insa, aceste aspecte unice sau pete de culoare care au o semnificatie apare se pot intalni si pe animale obisnuite pe care le simti cu totii. Cateva dintre acestea veti vedea si in imaginile de mai jos: