Turist pe strazile Europei: Doua cuvinte pentru Muntenegru - enigmatic si fermecator

Insetata de aventura, am pornit in aceasta toamna pe un drum pe cat de periculos, pe atat de frumos. Am decis sa vizitez de aceasta data cateva locuri destul de cunoscute din Muntengru pentru a-mi face o idee despre tara recunoscuta pentru rutele primejdioase, traseele montane spectaculoase si plajele pline de farmec de la Marea Adriatica. Pana la urma ce iti poti dori mai mult de la o vacanta, daca nu sa ai parte de mare, munte si peisaje care iti taie rasuflarea in acelasi loc?



Asadar, mi-am luat inima in dinti si am pornit spre meleaguri care mi-au umplut inima de bucurie si mi-au incantat ochii cu un farmec nemaigasit pana la acest moment in locurile vizitate. Puteti considera o exagerare din partea mea, insa cred ca fiecare zona are “o magie aparte”, care poate fi perceputa distinct in functie de starea de spirit de la momentul respectiv si se pare ca emotiile traite in Muntenegru m-au facut sa-l consider inegalabil din anumite puncte de vedere. Oricum ar fi, chiar daca am plecat cu inima putin indoita in aceasta excursie, cu temeri si cu tot felul de ganduri, de cum am pasit pe aceste plaiuri m-am lasat purtata de “vraja momentului” si nu am fost deloc deceptionata. Sa pornim, asadar, intr-o noua calatorie plina de suspans, “presarata” cu cateva cadre de-a dreptul frapante si, nu in ultimul rand, incarcata de istorie.