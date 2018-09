Odata cu nevoia tot mai mare de a transporta oameni si marfuri, tot mai multe aeroporturi se extind, capatand astfel titlurile de cele mai mari aeroporturi din lume. Desi de cele mai multe ori, aeroporturile sunt clasificate ca fiind cele mai mari in functie de traficul de pasageri, este foarte important de mentionat ca, in plus fata de transportul de persoane, se ocupa si cu transportul de marfuri.Ceea ce mai face ca unele aeroporturi sa fie cele mai mari din lume, este numarul mare de locuri de munca pe care le ofera oamenilor din intreaga lume. Toate aeroporturile ce urmeaza a fi mentionate in acest articol sunt absolut minunate din punct de vedere al ingineriei, asta ca sa nu mai punem la socoteala cantitatea de efort depus "in spatele scenei" care ajuta la buna functionare a acestora, ceea ce le face sa fie pe langa cele mai mari aeroporturi din lume, si cele care ofera servicii de cea mai buna calitate.In continuare, va vom prezenta, potrivit wanderwisdom.com , cele mai mari aeroporturi din lume, dupa cum urmeaza: