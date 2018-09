In momentul in care incercam sa punem in scena evenimentele istorice, deseori divizam lucrurile simplist in "vremuri vechi" si "vremuri moderne". Dar ce se intampla in momentul in care, de exemplu, lucrurile pe care le percepem ca apartinand lumii contemporane dateaza, de fapt, de mult mai multi ani decat ne-am fi gandit sau invers? Distrage atentia de la clasificarea cu care suntem obisnuiti si te fac sa reanalizezi modul in care percepi istoria. De aceea, cei de la Bored Panda , s-au gandit sa compileze o serie de evenimente istorice, care in mod surprinzator au avut loc mai mult sau mai putin in acelasi timp si te vor face sa te gandesti de doua ori la trecut si la modul in care reflectezi asupra prezentului.