De cateva luni imi fac curaj sa scriu acest articol, pentru ca pur si simplu nu am gasit cuvintele necesare pentru a contura senzatiile minunate si experientele inedite care au marcat cele mai frumoase 15 zile din viata mea. Nu este nicio exagerare cand spun asta. Bineinteles, sunt subiectiva pentru ca Spania este tara mea de suflet. Iubesc limba, muzica, ospitalitatea oamenilor, peisajele si tot ce are de oferit aceasta tara. Si nu am ramas deloc dezamagita dupa acesta experienta despre care pot spune ca s-a dovedit a fi una revelatoare.Sunt de parere ca absolut fiecare coltisor al lumii ascunde secrete care abia asteapta sa fie descoperite si, cu siguranta, orasele din Spania nu sunt exceptia. Dupa ce am impartasit cateva dintre experientele pe care le-am trait in Atena , am decis sa scriu despre cea mai recenta excursie, mai ales ca amintirile sunt inca "calde" si entuziasmul la cote maxime. Asadar, propun sa pornim in aceasta calatorie impreuna, sa descoperim locuri pline de culoare, sa admiram peisaje care iti taie rasuflarea, sa ne bucuram de experiente culinare inedite si, de ce nu, sa ne incantam privirea si auzul cu putin flamenco.