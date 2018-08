Cainii si familiile regale au o istorie comuna foarte lunga. Indiferent de modalitatea in care cainii au aparut in ceremonii, pazindu-si proprietarii, mergand la vanatoare sau in alte ipostaze ale casei regale, acestia au reprezentat o componenta importanta a vietii regale din intreaga lume, timp de secole. In continuarea va vom prezenta sapte rase de caini care, potrivit bustle.com , au fost foarte importante pentru anumiti regi intr-o anumita perioada de timp.