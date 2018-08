Astazi marcam sfarsitul verii, cu toate acestea vremea inca este de partea noastra, astfel ca un city break, chiar si dupa concediu, nu-i pica rau nimanui. Pentru ca, de cele mai multe ori, calatorii obisnuiesc sa se indrepte catre cele mai populare destinatii, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a calatoriilor momondo.ro a selectat orase europene trecute cu vederea de turisti, insa care ofera la fel de multe experiente ca renumitele capitale. In plus, alegerea acestor destinatii poate duce la economii de pana la 34%. Astfel, in cele ce urmeaza, va prezentam cateva destinatii mai putin cunoscute si mai ieftine din Europa.