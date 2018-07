Atunci cand mergi la plaja, ultimul lucru de care ai nevoie sunt valurile si apa rece. Insa, in lume, exista plaje ale caror ape sunt calde in orice moment al anului si de care va puteti bucura neincetat. Potrivit site-ului Reder's Digest exista 10 plaje in care apa este calda aproape mereu. Iata care sunt: