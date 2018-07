Nu le mai subestima: 10 orase din Europa pe care turistii le evita (desi merita vizitate)

In momentul in care isi aleg un city break sau o vacanta de cateva zile, majoritatea persoanelor opteaza fie pentru capitalele tarilor in care aleg sa mearga (Roma, Paris, Berlin, Praga, Madrid, Viena, etc), fie pentru orase importante si laudate precum Barcelona, Nisa, Geneva, Pisa, Mykonos, Milano, Salzburg, etc. Totusi mai exista si o a treia categorie: destinatii care se pot dovedi adevarate "bjuterii", dar care sunt subestimate. Pana la urma supraaglomeratia nu iti garanteaza ca vei avea un concediu de vis; uneori poti avea surprize de unde nici nu te astepti. Este si cazul acestor orase care merita, cu siguranta, vizitate.