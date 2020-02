In ziua de azi, tehnologia este peste tot si am ajuns sa depindem de ea. Datorita curiozitatii oamenilor, inventiile de toate tipurile au ajuns sa ne schimbe vietile complet si sa ne usureze munca. Cu toate astea, nu toti oamenii creativi, cu idei bune, au ajuns cunoscuti. Cu ajutorul Bright Side am descoperit cateva astfel de persoane, care au reusit sa iasa din orice situatie, datorita inventivitatii lor.