Corpul uman este ca o masinarie, una care inca ne surprinde cu micile secrete pe care le are ascunse. Oamenii de stiinta investesc mult in studii pentru a oferi raspunsuri privind multele curiozitati biologice. Ochii sunt capabili de multe lucruri, iar aceste organe aduc diverse contributii la super "puterea" fiecarei persoane de a se adapta la lume. Poti citi despre diversele abilitati ale ochilor si viziunea umana, consultand cele selectate de List Verse, in galeria de mai jos.