Fiecare anotimp reuseste sa se impuna cu diverse particularitati asupra corpului. Iarna, desi nu inseamna neaparat fulgi de zapada si temperaturi apropiate de ger, are cateva elemente care odata instalate ne afecteaza mai mult decat am crede. Pentru ca organismul trece prin multe modificari, odata ce temperaturile scad. Unul dintre cele mai importante moduri in care acest sezon ne afecteaza rutina este cat si cum reusim sa ne mai odihnim. Best Life Online a gasit cateva feluri in care iarna reuseste sa iti influenteze odihna si somnul, astfel ca te vei simti mai obosit si fara energie.